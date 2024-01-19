وكان بنزيمة ابتعد عن فريقه منذ أسابيع، قبل أن يحصل على إجازة لـ3 أيام "لظروف خاصة"، ثم سافر إلى مدريد في 28 ديسمبر بعدما عطل حسابه على "إنستغرام"، حيث يتابعه 76 مليون شخصا.

وكان الفرنسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 متواجدا في جزيرة موريشيوس الإفريقية لأيامٍ حتى الإثنين الماضي، وفقا لمصدرٍ آخرٍ مقرب من الأزمة.

وقال المصدر لـ"فرانس برس"، إن "بنزيمة وصل الخميس متأخرا 17 يوما. كان من المفترض أن يعود في الثاني من يناير"، مضيفا أن النادي "غاضب جدا مما حدث، بعد انقطاع الاتصال معه 10 أيام".

واستأنف زملاء بنزيمة التدريبات الجمعة الماضي.

وسيعقد اجتماع على مستوى الإدارة والمدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لمناقشة "مستقبل اللاعب"، حسبما أكد المصدر الذي نفى فكرة رحيل مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق هذا الشتاء.

وتعرض بنزيمة (36 عاما) إلى سيل من الانتقادات الحادة، بعدما مر بفترة متذبذبة مع الفريق الذي انضم إليه الصيف المنصرم.

وسجل الفرنسي 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، بعيدا عن زميله السابق في ريال مدريد الإسباني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الذي يتصدر ترتيب الهدافين بـ20 هدفا بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

وشدد المصدر أن بنزيمة "قائد الفريق وملتزم بالبقاء فيه"، لكنه لن ينضم إلى زملائه في معسكرٍ تدريبي في دبي، حيث يلعب الاتحاد مباراتين وديتين في 24 و28 يناير الحالي.

ويحتل الاتحاد حامل اللقب المركز السابع في الدوري بـ28 نقطة، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر، وهو الأقل حصدا للنقاط من بين الأندية التي دخلت خطة نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 75 بالمئة، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وخسر الفريق مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات أمام النصر بنتيجة كبيرة 2-5، والرائد (1-3) في الدوري، والأهلي المصري (1-3) ضمن مونديال الأندية.