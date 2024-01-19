وسجل أيمن الحسين هدفي العراق في الدقيقتين (5 و45+5)، وواتارو ايندو (90+4) هدف اليابان.

وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 لليابان، في حين يلتقي منتخبا فيتنام وإندونيسيا (كلاهما بلا رصيد) لاحقا.

وضمن "أسود الرافدين" التأهل إلى الدور ثمن النهائي، برفقة قطر المضيفة وأستراليا.

والخسارة هي الأولى لليابان في 26 مباراة خاضتها في دور المجموعات في النهائيات القارية، في حين حقق العراق فوزه الأول على اليابان منذ عام 1982 خلال دورة الألعاب الآسيوية.