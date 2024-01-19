وكشف مرضي الذي سجل ثنائية، عن الشعار بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى ماليزيا، وكتب فيه "هي قضية الشرفاء"، في دعم لغزة على ما يبدو.

ودافع المدرب المغربي لمنتخب الأردن حسين عموتة عن مرضي بقوله في المؤتمر الصحفي، الجمعة عشية مواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة: "الموقف الذي قام به مرضي في المباراة هو تعبير يفسر بطرق عدة، وهو لاعب ملتزم من الناحية الفنية والأخلاقية".

وأضاف: "من وجهة نظري سجل أجمل أهداف البطولة، وجميعنا نسانده لما قام به. التعبير الذي استخدمه على قميصه لا يمس أحدا وهو تعبير إنساني".

ولم يكمل مرضي مباراة ماليزيا بسبب الإصابة، لكن عموتة اشار إلى أنه قيد العلاج وإذا كان جاهزا بنسبة مئة في المئة سيلعب ضد كوريا الجنوبية".

ويتصدر الأردن المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على ماليزيا 4-0 وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، التي فازت على البحرين 3-1 في الجولة الأولى.