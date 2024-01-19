ووضع التعادل المنتخب المصري في المركز الثاني بالمجموعة برصيد نقطتين، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام موزمبيق بهدفين لمثلهما، فيما حصد المنتخب الغاني أول نقطة له بالبطولة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الرأس الأخضر (كاب فيردي) بهدفين لهدف.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) أمام موزمبيق في الجولة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، مساء الجمعة.

ويشهد كأس الأمم الإفريقية مشاركة 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى دور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الأخيرة، مساء الإثنين، أمام الرأس الأخضر (كاب فيردي)، على أن تواجه غانا موزمبيق في نفس التوقيت.

سيناريوهات التأهل

يلتقي متصدر مجموعة مصر، ثالث المجموعات (إما الأولى أو الثالثة أو الرابعة)، أما صاحب المركز الثاني بمجموعة مصر سيواجه ثاني المجموعة السادسة.

في حالة تأهل صاحب المركز الثالث من مجموعة مصر ضمن أفضل 4 منتخبات لدور الـ16، سيواجه إما أول المجموعة الرابعة، أو أول المجموعة الثالثة.

المجموعة الأولى تضم (غينيا الاستوائية ونيجيريا وكوت ديفوار وغينيا بيساو).

المجموعة الثالثة تضم (السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا).

المجموعة الرابعة تضم (بوركينا فاسو والجزائر وأنجولا وموريتانيا).

المجموعة السادسة تضم (المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا).

ولم تتضح بعد معالم عدد النقاط التي سيجمعها أصحاب المركز الثالث المتأهلين، ولكن شهدت كأس الأمم الإفريقية نسخة الكاميرون 2021، تأهل 4 فرق أصحاب المركز الثالث، بواقع فريقين جمعا 4 نقاط، وفريقين جمعا 3 نقاط.

في حال فوز منتخب كاب فيردي أمام موزمبيق، الجمعة، سيتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة ليحسم ذلك المقعد، ويبقى الصراع على المركز الثاني وأفضل ثالث.

طريق واحد للصدارة

يحتاج المنتخب المصري لتعادل كاب فيردي أمام موزمبيق، من أجل أن يحقق الفراعنة الفوز في الجولة الأخيرة ليضمن المنتخب المصري الصدارة، بشرط ألا يحقق منتخب موزمبيق الفوز أمام غانا، أو فوز منتخب مصر أمام كاب فيردي بفارق أهداف أكبر.

حالة خسارة كاب فيردي أمام موزمبيق، يحتاج المنتخب المصري للفوز في الجولة الأخيرة أمام كاب فيردي، مع خسارة موزمبيق في الجولة الأخيرة أمام غانا، ليضمن الفراعنة الصدارة.

حالات التأهل في الوصافة

حالة فوز كاب فيردي أمام موزمبيق يحتاج المنتخب المصري للفوز في الجولة الأخيرة لحسم المقعد الثاني في المجموعة دون النظر لأي نتيجة أخرى.

حالة فوز كاب فيردي أمام موزمبيق يحتاج المنتخب المصري للفوز في الجولة الأخيرة لحسم المقعد الثاني في المجموعة دون النظر لأي نتيجة أخرى. يصعد المنتخب المصري في حالة التعادل أمام كاب فيردي، بشرط تعادل غانا وموزمبيق في نفس الوقت.

يصعد المنتخب المصري في حالة التعادل أمام كاب فيردي، بشرط تعادل غانا وموزمبيق في نفس الوقت. حالة فوز موزمبيق أمام كاب فيردي سيكون لزاما على المنتخب المصري الفوز أمام كاب فيردي، مع فرضية فوز موزمبيق أمام غانا ليصعد الفراعنة في الوصافة.

حالة فوز موزمبيق أمام كاب فيردي سيكون لزاما على المنتخب المصري الفوز أمام كاب فيردي، مع فرضية فوز موزمبيق أمام غانا ليصعد الفراعنة في الوصافة. حالة تعادل كاب فيردي وموزمبيق.

حالة تعادل كاب فيردي وموزمبيق. إذا تعادل المنتخب في الجولة الأخيرة أمام كاب فيردي، فسينتظر مواجهة موزمبيق وغانا، والتي يجب أن تنتهي بالتعادل، ليتم النظر وقتها للمواجهات المباشرة وفارق الأهداف أمام موزمبيق والذي يشهد تعادل الفراعنة والأفاعي، لذا (يجب أن يتعادل منتخب موزمبيق مباراتيه بنتائج أقل من تعادلات مصر ليصعد المنتخب المصري في الوصافة لتسجيله أهدافا أكثر).

شروط تأهل الفراعنة