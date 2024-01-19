واهتزت شباك الفريق الكتالوني بهدف ألفارو غوميز في الدقيقة 31، قبل أن يردّ بإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر فيران توريس (45).

وأضاف برشلونة هدفين في الثاني بفضل مدافعيه الفرنسي جول كونديه (69) وأليخاندرو بالديه (73).

وعكس فريق المدرب تشافي هرنانديز مجددا صورة متواضعة في مباراته الأولى منذ الهزيمة المذلة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية على يد غريمه التقليدي ريال مدريد 1-4 في مدينة الرياض السعودية الأحد الفائت.

وعمد تشافي إلى إراحة العديد من لاعبيه الأساسيين على غرار المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعبي الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان وبيدري، قبل أن يدفع بهم في منتصف الشوط الثاني لمنح النادي الكتالوني الزخم لتجنّب أي مفاجأة.

كما دفع للمرة الاولى بالوافد الجديد المهاجم الشاب البرازيلي فيكتور روكي (18 عاما) بدلا من توريس في الدقيقة 82.

وبدأ أونيونيستاس المباراة بقوة مخترقا دفاع الضيوف قبل أن يسدّد المهاجم ماريو لوسادا كرة مرّت بجانب القائم (2).

واستفاد الفريق المغمور من الهجمات المرتدة لمحاولة التسجيل في مرمى برشلونة، وهو ما أدى الى افتتاحه التسجيل عن طريق غوميس من تسديدة "على الطاير" إثر تمريرة عرضية من خوان سيرانو (31).

ونجح برشلونة في تفادي الدخول إلى استراحة الشوطين متأخرا، فبعد ركلة ركنية لأصحاب الأرض أبعدها الحارس إينياكي بينيا وصلت الكرة إلى البرتغالي جواو فيليكس الذي مررها متقنة لتوريس، فانطلق الأخير من منتصف الملعب بسرعة عالية وانفرد بالحارس إيفان مارتينيس (45).

وبعد سلسلة تبديلات في الشوط الثاني، نجح برشلونة في إحكام قبضته على اللقاء، لكنه انتظر حتى الدقيقة 69 ليمنحه كونديه التقدم من تسديدة بعيدة وقوية على يسار الحارس.

وبمرور أربع دقائق، حسم بالديه النتيجة بهدف ثالث بعدما توغل على الجهة اليسرى داخل المنطقة وسدد كرة في أعلى الشباك (73).

وكان سبق أن تأهل كل من جيرونا وريال سوسييداد وسلتا فيغو وإشبيلية وأتلتيك بلباو وريال مايوركا إلى ربع النهائي.