وسقط صلاح (31 عاما) بعد التحام مع مدافعي غانا، وظل مستلقيا على الأرض لدقائق ليخرج بعدها متألما وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه.

واستغلت غانا ذلك أحسن استغلال فأحرز نجمها محمد قدوس هدف التقدم لـ"النجوم السوداء" بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعدها بثوانٍ (45+3).

وسلّم صلاح، الذي حلّ بدلا منه جناح بيراميدز مصطفى فتحي، شارة القيادة لمدافع الاتحاد السعودي أحمد حجازي.

وكان صلاح (53 هدفا في 94 مباراة) أنقذ منتخب بلاده من الهزيمة أمام موزامبيق في المباراة الافتتاحية بعدما سجّل ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة الى الدور الـ 16، بينما تتأهل أيضا أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست الى الأدوار الإقصائية.