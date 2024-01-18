وأعلن النادي في بيان رسمي، الخميس، عن الانتهاء من تسوية "جميع القضايا" التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم، التي بلغ عددها 14 قضية، من أجل "التفرغ للعودة إلى منصات التتويج من جديد"، باعتباره أحد أعرق وأقوى أندية الشرق الأوسط وإفريقيا.‏

ويوضح سالم لموقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل التعامل مع أزمة إيقاف القيد خلال الفترة الماضية، قائلا:

بذل مجلس إدارة النادي مجهودا كبيرا خلال الشهور الماضية، خاصة الأيام الأخيرة، مع كافة الأطراف، حتى يتم الوصول إلى اتفاقات مناسبة للجميع.

وضعنا ملف إيقاف القيد أولوية منذ فوز مجلس الإدارة في الانتخابات، وجرى التواصل بصورة مباشرة مع 8 عناصر رياضية، أندية ولاعبون، لإزالة أي عقبات وقفت بينهم والنادي في الفترة السابقة.

واجهنا تحديا كبيرا مع الوقت، وكانت لدينا رغبة في تحقيق حلم جمهور الزمالك بإعادة القيد مرة ثانية في أسرع وقت، حتى يتسنى لنا دعم الفريق بصفقات جديدة تليق باسم النادي العريق.

أبرز القضايا التي تصدى لها النادي، المفاوضات مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، لدفع الغرامة المتعلقة بنجم الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) التي تعود إلى عام 2015.

نجحنا أيضا في إزالة الشوائب بين الزمالك وفريق كاراكاس الفنزويلي الخاصة بمستحقات اللاعب سامسون أكينولا، وكذلك أزمة حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي، واللاعب الغاني أتشيمبونغ.

خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ظهرت انفراجة مع مساعدي مدرب الزمالك السابق جيزوالدو فيريرا، وجرت مفاوضات مبشرة وإيجابية.

جميع الخطوات مرت بسلام، وحاول مسؤولو النادي إتمام كافة التفاصيل في هدوء وبحرفية شديدة، واليوم شهد آخر تحويل بنكي لسداد الغرامات، وبالتالي لم تعد ‏هناك منازعات مع الزمالك.

خاطبنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمستجدات التي تمت مع أصحاب الشكاوى، وانتهاء أسباب وقف القيد على فريق كرة القدم، وحاليا نحن في ‏انتظار وصول خطاب رسمي من الفيفا برفع القيد رسميا.

لم نتأثر بالسلب مما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي. هو حق مشروع للمشجعين وطموح منحنا دفعة لاستكمال مشوارنا لإنجاز الوعود التي قطعها مجلس إدارة النادي ‏منذ انتخابه.

الآن نضع نصب أعيننا تدعيم فريق كرة القدم بأفضل العناصر في الدوري المصري ومن اللاعبين الأجانب، ولدينا تصورات واضحة نعمل من أجل تنفيذها في الأيام المقبلة، وسنعلن عن الصفقات الجديدة قريبا.

وكان الزمالك قد فشل في التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب أزمة إيقاف القيد، وبعد وصول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بزوال الأزمة سيصبح من حق النادي إضافة لاعبين إلى قائمته قبل ‏انتهاء سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ومنذ التوقف الدولي الأخير، تزايدت تساؤلات جمهور الزمالك على منصات التواصل الاجتماعي بشأن موعد حل أزمة إيقاف القيد، وسط مطالبات بسرعة التحرك حتى يتمكن النادي من الحصول على خدمات لاعبين جدد للمنافسة على البطولات.