ويدين منتخب غينيا الاستوائية لثلاثية قائده المهاجم إيميليو نسو (21 و51 و61) وخوسيه ميراندا (46)، بينما سجل لغينيا بيساو مدافع غينيا الاستوائية إستيبان اوبيانغ خطأ في مرماه (37) والبديل جوزيه كوريا (90+3).

وفرض نسو نفسه نجما للمباراة بفضل أهدافه وتحركاته المزعجة طيلة المباراة التي سيطر عليها فريقه أداء ونتيجة.

وفي البداية، ألغى الحكم الهدف الأول الذي جاء بعد بينية مميزة اخترقت الدفاع وراوغ نسو على إثرها حارس بيساو قبل أن يودعها المرمى الخالي بيسراه، لكنه أعاد احتسابه بعد العودة لحكم الفيديو المساعد (فار).

وتصدر نسو لاعب إنتر سيتي في الدرجة الثالثة الإسبانية صدارة هدافي البطولة منفردا برصيد 3 أهداف.

وبهذا الفوز، تصدرت غينيا الاستوائية المجموعة برصيد 4 نقاط، بانتظار نتيجة مباراة كوت ديفوار (3 نقاط) أمام نيجيريا (نقطة) اللذين يتواجهان في وقت لاحق بقمة مبكرة، فيما بقيت غينيا بيساو من دون رصيد.

وفي الجولة الثالثة المقررة في 22 الجاري، تلعب غينيا الاستوائية مع كوت ديفوار وغينيا بيساو مع نيجيريا.