وحضر روس بينيت مباراة وولفرهامبتون وبرينتفورد يوم الثلاثاء مع ابنه البالغ من العمر 11 عاما، وتطوع ليحل محل الحكم الرابع في المنطقة الفنية بعد إصابة أحد الحكام المساعدين في الوقت الإضافي.

وقال بينيت، وهو حكم مؤهل على مستوى الشباب، إنه حصل على "دورة تدريبية مكثفة" تؤهله لخوض مثل هذه المواقف الطارئة، وسط شكوك من أعضاء طاقم برينتفورد في نهاية متوترة للمباراة التي أقيمت في ملعب مولينو.

وربما كان الجزء الأصعب من مهمته تلك، عندما أحرز ماتيوس كونيا هدفا من ركلة جزاء، أدى في نهاية المطاف إلى فوز وولفرهامبتون بنتيجة 3-2.

وقال بينيت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "شعرت بالحزن لأنني لم أتمكن من الاحتفال بهدفنا.. كان علي أن أبقى محايدا".

وأضاف: "قلت لنفسي: أنا مشجع وولفرهامبتون الوحيد هنا الذي لا يحتفل".

وتابع: "إنه أمر يحدث مرة واحدة في العمر ولن يحدث مرة أخرى أبدا.. ما زلت لا أستوعب أن هذا حدث حقا".