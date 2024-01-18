وقال المصدر المطلع على المفاوضات: "جاء هندرسون متأخرا في اليوم الأول من معسكر أبوظبي. تدرب لفترة يومين ثم غاب عن تمارين الأربعاء متجها إلى دبي لخوض الفحوص الطبية مع أياكس".

وتابع المصدر: "برر اللاعب رغبته بالرحيل بطلب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي (غاريث ساوثغيت) انتقاله إلى ناد أوروبي"، في ظل مساعيه للمشاركة في كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وبات هندرسون (33 عاما) أول نجم يغادر الدوري السعودي، بعد ثورة التعاقدات التي أبرمتها مجموعة من الأندية هذا الموسم، على غرار البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة، وسبقها تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتصف الموسم الماضي.

وجاءت صفقة قائد منتخب إنجلترا إلى الاتفاق، ثامن الدوري السعودي راهنا الذي يدربه زميله السابق ستيفن جيرارد، بعد حمله ألوان ليفربول منذ 2011 وإحرازه 8 ألقاب معه، من بينها الدوري الإنجليزي عام 2020 ودوري أبطال أوروبا في 2019.

ووفقا لتقارير صحفية، تقاضى هندرسون 700 ألف جنيه استرليني (881 ألف دولار) أسبوعيا مع الاتفاق، بعقدٍ يمتد حتى 3 أعوام.

وبعد 19 مرحلة على انطلاق الدوري السعودي، جمع الاتفاق 25 نقطة، بفارق 28 نقطة عن الهلال المتصدر.