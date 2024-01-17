وسجل لـ"أسود الأطلس" رومان سايس في الدقيقة 30، وعز الدين أوناحي في الدقيقة 77، ثم اختتم الثلاثية يوسف النصيري قبل النهاية بـ10 دقائق.

وحقق المغاربة الفوز الأول للعرب في البطولة، بعد تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس وموريتانيا.

وخاض المنتخبان المباراة في ظروف مناخية صعبة، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، فيما قاربت نسبة الرطوبة 80 بالمئة.

ولعبت تنزانيا منقوصة لأكثر من 20 دقيقة، بعد طرد لاعب شاختار دونتيسك الأوكراني نوفاتوس ميروشي لتحصله على بطاقتين صفراوين للخشونة، وهو ما استغله المغرب أحسن استغلال فزاد من غلته وأحرز هدفين.

وفشلت تنزانيا في تحقيق فوزها الأول في البطولة القارية في مشاركتها الثالثة، بعد عامي 1980 و2019.