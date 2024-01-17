وجدت المحكمة، ومقرها برشلونة، أن سانشيز وزوجها السابق أخفيا أصولا، في محاولة لتجنب سداد ديون بملايين اليوروهات لبنك لوكسمبورغ.

وحكم على اللاعبة الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) بالسجن لمدة عامين، لكنها تجنبت البقاء خلف القضبان بعد أن تنازلت المحكمة عن عقوبتها باعتبارها مذنبة لأول مرة.

وتوصلت إلى اتفاق مع المدعين العام الماضي للاعتراف بالتهم الموجهة إليها، مقابل تخفيف العقوبة.

كما حكم على زوجها جوزيب سانتاكانا بالسجن لمدة 3 سنوات و3 أشهر.

ويجب على الزوجين السابقين أيضا دفع غرامة قدرها 6.6 مليون يورو (7.1 مليون دولار).

وفازت سانشيز (52 عاما) ببطولة فرنسا المفتوحة أعوام 1989 و1994 و1998، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 1994.