ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى نقطتين، بعد تعادل سلبي آخر في المباراة الأولى ضد طاجيكستان، في حين حصد لبنان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام قطر 0-3 في افتتاح البطولة.

وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان، الإثنين، في حين تلتقي الصين قطر الدولة المضيفة في التوقيت ذاته.

ودخل المنتخب اللبناني المباراة بهدف محو الخسارة أمام قطر في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية، وإنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني.

إلا أن العقم الهجومي في المنتخب اللبناني حال دون تحقيقه نتيجة إيجابية، رغم الفرص العديدة التي سنحت له لا سيما في الشوط الأول، وباتت حظوظه تتوقف من خلال الفوز في مباراته الأخيرة.

ويتأهل إلى دور الـ16 أوائل وثواني المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.