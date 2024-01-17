وتعرضت جنوب إفريقيا للهزيمة أمام مالي بعد بداية جيدة في الشوط الأول، لكنها افتقرت إلى اللمسة الأخيرة التي كانت مهمة للغاية.



وأوضح المدرب المُتوج باللقب القاري سنة 2017 مع الكاميرون، أن ركلة الجزاء الضائعة من قبل، بيرسي تاو، والقوة البدنية التي أظهرها الماليون في الشوط الثاني من اللقاء، ساهمت في خسارة جنوب إفريقيا.

وقال بروس: "كان أداء جنوب إفريقيا جيدا، وأعتقد أنه لو سجلنا ركلة الجزاء، لكنا في حالة جيدة. كان هذا هو الاختلاف الرئيسي. لقد فقدنا الكثير من الكرات، أيضا الجانب البدني للماليين الذين كانوا أفضل منا. هذا هو الفارق، وهكذا تمكنت مالي من تغيير اللعبة وليس على مستوى كرة القدم".

وأضاف: "رأى مدرب مالي ما كان عليه فعله، وكانوا أقوى في الصراعات الفردية في الشوط الثاني، ونحن لم نكن قادرين على لعب مباراتنا حينها. لقد فقدنا الكرة حيث لم يكن يجب أن نفقدها. ولكن مرة أخرى، أعتقد أن الأداء كان جيدا، ولكن ليس جيدا بما يكفي"، حسبما نقل موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



وستواجه جنوب إفريقيا في المباراة القادمة، يوم الأحد القادم، الجارة ناميبيا التي حققت فوزا تاريخيا بنتيجة 1-0 على تونس.