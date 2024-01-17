وسجل هاماري تراوريه (60) ولاسين سينايوكو (66) الهدفين بعدما أضاع بيرسي تاو ركلة جزاء لجنوب إفريقيا (19).

وفي المجموعة ذاتها، مُنيت تونس بخسارة صادمة أمام ناميبيا 0-1 على الملعب نفسه.

وتتصدّر مالي الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق هدف أمام ناميبيا، فيما تأتي تونس ثالثة من دون رصيد أمام جنوب إفريقيا.

وفي الجولة الثانية، تلعب تونس مع مالي في 20 يناير، فيما تلتقي ناميبيا مع جنوب إفريقيا في اليوم التالي.