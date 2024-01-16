وأوضحت صحيفة اليوم السابع المصرية أن لاعبي منتخب الفراعنة الكبار وهم محمد صلاح، ومحمد النني، وأحمد حجازي، ومحمد الشناوي، عقدوا جلسة مطولة مع زملائهم فى المنتخب داخل فندق الإقامة فى كوت ديفوار وتعاهدوا على تصحيح مسيرة المنتخب بالبطولة.

بحسب الصحيفة فقد تحدث اللاعبون الكبار عن ضرورة نسيان نتيجة مباراة موزمبيق والتركيز فى مباراة غانا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مؤكدين أن الفرق الكبيرة لا تنظر إلى الخلف، وتضع أمامها دائما الهدف الأساسي الذى تعمل من أجله وهو حصد البطولات.

وأكد اللاعبون الكبار لزملائهم أن مباريات الافتتاح عادة من تشهد مفاجآت، ولكن التعادل مع موزمبيق لن يقلل من عزيمة الفراعنة، وستكون مباراة غانا بداية الانطلاق نحو المباراة النهائية.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة غانا.

المنتخب المصري يسعى إلى العودة مجددًا لمنصات التتويج والفوز بكأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى خزينة بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.

وبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بالتعادل 2-2 أمام موزمبيق فى الجولة الأولى الأحد الماضي، قبل أن يخوض لقاءا مرتقبا مع النجوم السوداء بالجولة الثانية مساء الخميس، فيما ينهي مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر يوم الاثنين الموافق 22 يناير الجاري.

ورغم التعادل المخيب فإن مواجهة المنتخب المصري لموزمبيق تثير التفاؤل لدى الجماهير المصرية، حيث سبق ووقع منتخب مصر مع موزمبيق في نفس المجموعة ببطولة أمم أفريقيا خلال نسخ (1986-1998-2010) وتوجت مصر باللقب في المناسبات الثلاث.

وتقام جميع مباريات مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.