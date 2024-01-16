وفشل المنتخبان في الوصول إلى المرمى إلى غاية الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث احتسب الحكم المغربي جلال جيد، ركلة جزاء لصالح المنتخب بوركينا فاسو ترجمها اللاعب بيرتراند تراوري إلى هدف.

وبخسارة منتخب موريتانيا أمام بوركينا فاسو، يتذيل المرابطون ترتيب المجموعة الرابعة، وذلك بعد تعادل المنتخب الجزائري "الخضر" مع نظيره الأنغولي بهدف لهدف.

ويلعب المنتخب الموريتاني، في ظهوره الثاني في البطولة الإفريقية، أمام المنتخب الأنغولي، وبوركينا فاسو أمام الجزائر.

ويتطلع منتخب موريتانيا في النسخة الـ34 لكأس أمم إفريقيا، إلى تمديد سلسلة نجاحات حققها في الأعوام الأخيرة، بعد أن شارك في نهائيات كأس أفريقيا 2019 في مصر، و2021 في الكاميرون، إضافة إلى بطولة كأس العرب 2021 في قطر.