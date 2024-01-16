وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، متفوقا على إيرلينج هالاند وكيليان مبابي، في قرار أثار الجدل في أوساط الرياضة، وذلك لتراجع مستوى "الرغوث" خلال العام، وعدم تحقيقه ألقابا كبيرة.

ويصوت في الجوائز كل من قادة المنتخبات، المدراء الفنيين للمنتخبات، إلى جانب الإعلام.

وحسبما كُشف، جاء تصويت محمد صلاح كقائد لـ منتخب مصر، في جائزة أفضل حارس مرمى، على النحو التالي:

المركز الأول: الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المركز الثاني: البلجيكي كيفن دي بروين.

المركز الثالث: النرويجي إيرلنغ هالاند.

أما تصويت مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، لأفضل لاعب بالعالم، فقد جاء على النحو الآتي: