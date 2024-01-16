ولم يبرز النجم الأول لمنتخب السنغال، ساديو ماني، كما كان متوقعا، وبرز نجم آخر، بعمر 20 عاما فقط، صال وجال وكتب عهدا جديدا لنجم قادم بقوة في إفريقيا.

الموهوب القصير

لاعب خط الوسط لامين كامارا، كان نجم السنغال الأول في اللقاء، وسجل هدفين رائعين، وهيمن على وسط الميدان.

كامارا بلغ عامه العشرين قبل أسبوعين، وبالرغم من قصر قامته، إلا أنه يعد بمستوى مذهل قد يزيح ساديو ماني عن قمة "الهرم السنغالي".

من هو كامارا؟