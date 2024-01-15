وسجل باب غي (4) و لامين كامارا (52 و86) أهداف السنغال، فيما أكملت غامبيا المباراة بعشرة لاعبين لنحو شوط كامل بعد طرد بطرد إيبو أدامس للخشونة (45+7).

وعلى الملعب عينه تقام في نفس المجموعة مباراة الكاميرون وغينيا في وقت لاحق.

وتشهد الجولة الثانية المقررة في 19 يناير الجاري، مباراة قمة بين السنغال والكاميرون، على أن تلعب أيضاً غينيا مع غامبيا.