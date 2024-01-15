وعانى "نمور" كوريا الجنوبية في الشوط الأول، أمام صلابة الدفاع البحريني، قبل أن ينجح بالتسجيل عن طريق لاعبه هوانغ إن بيوم، في الدقيقة 39.

وعدل المنتخب البحريني عن طريق مهاجمه عبدالله الحشاش في الدقيقة 51، ولكن التعادل لم يستمر كثيرا.

المنتخب الكوري عاد ليسجل الهدف الثاني والثالث، عن طريق نجم باريس سان جرمان، لي كانغ إل، في الدقيقتين 56 و69.

ومن ناحية أخرى، لم يظهر نجم الدوري الإنجليزي الممتاز وقائد المنتخب الكوري، سون هيونغ مين، بالشكل المأمول، ونجح الأحمر البحريني في "تقييده" نوعا ما.

وبهذا الانتصار، اتخذ المنتخب الكوري خطوة مهمة، نحو صدارة المجموعة الخامسة، التي تضم كذلك منتخبي ماليزيا والأردن.

وسيلتقي منتخب الأردن بالمنتخب الماليزي، في وقت لاحق من ليلة الاثنين.