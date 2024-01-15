تتضمن قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش 2023 مجموعة رائعة من الأهداف، تم تقليصها إلى 3 أهداف.

وأشار موقع فيفا أن "الجائزة مسماة على اسم المهاجم المجري الأسطوري فرينك بوشكاش، الذي اشتهر بأهدافه الفردية الرائعة، وستحتفي هذه السنة بأروع هدف في فترة ما بين 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023".

يذكر أن الجائزة ستمنح خلال حفل توزيع جوائز The Best FIFA لعام 2023، الذي يقام مساء الاثنين، والذي يتطلع فيه النجوم من جميع أنحاء العالم إلى التتويج بالجوائز عبر مجموعة من الفئات اللامعة.

وتضمنت قائمة "بوشكاش" 3 مرشحين هذا العام كالآتي:

• تسديدة الباراغوياني خوليو إنشيزو من على بعد 25 ياردة لصالح برايتون في مرمى حارس مانشستر سيتي إيدرسون.

• مقصية من خارج منطقة الجزاء، للبرازيلي غييرمي مادروغا لاعب بوتافوغو في مرمى نوفوزونتينو بالدوري البرازيلي.

• هدف على طريقة "رابونا" للبرتغالي نونو سانتوس لاعب سبورتنغ لشبونة في مرمى بوافيستا بالدوري البرتغالي.



فيديوهات الأهداف الثلاثة: