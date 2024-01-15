وتوج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه الكبير على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان فينيسيوس جونيور نجم المباراة الأول بتسجيله ثلاثة أهداف رائعة “هاتريك” قاد به فريقه للفوز على البرسا والتتويج باللقب المحلي.

لطالما تعرّض الجناح البرازيلي البالغ 23 عامًا الى انتقادات من قبل المنافسين بسبب سقوطه بسهولة، ومواجهة الحكام، وإهانة منافسيه بالمراوغات.

وطُرد مدافع برشلونة الأوروغوياني رونالد أراوخو بعد نيله بطاقتين صفراوين بسبب خطأين على فينيسيوس نفسه.

وبدا أنّ لاعبي وجهاز النادي الكاتالوني على مقاعد الاحتياط، ومن بينهم لاعب الوسط سيرجي روبرتو، يحتجون على فينيسيوس خلال الشوط الثاني.

وقال فينيسيوس للمراسلين بعد المباراة "أنا حزين جدا لأنّ الجميع يريد القتال معي لأنهم يعرفون انّها ستُثار في وسائل الإعلام".

وتابع "أحاول التركيز على المباراة من أجل بذل قصارى جهدي لزملائي، لكنني لستُ قديسًا، أحيانا اتحدّث كثيراً، اقوم بمراوغات لا يجب أن أقوم بها، لكنني هنا للتحسّن".

وأضاف "أريد أن أتحسّن، يظهر لي زملائي والمدرب ما يجب أن أفعله".

من جهته، قال مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي إنّه أخرج فينيسيوس في الدقائق الأخيرة بسبب الإرهاق.

وشرح مدرب النادي الملكي: "أخرجت فينيسيوس لكل المجهود الذي وضعه، وليس لتجنّب المشكلات".

وتابع "أخرجته في الدقائق العشر الأخيرة. يجب أن يقوم فينيسيوس بعمله، وهو ان يجعل الناس متحمسين وأن يجلب الكؤوس إلى ريال مدريد".

ورفع فينيسيوس حصيلته من الأهداف بمواجهة برشلونة إلى ستة أهداف في 16 مباراة.

واحتفل فينيسيوس بهدفه الاول على طريقة نجم الميرينغي السابق وهدّافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب حاليًا في نادي النصر السعودي "الاحتفال كان لكريس (رونالدو)، لانه مثلي الاعلى، والآن هو يلعب هنا".

وأردف "الناس في السعودية لديهم حب خاص لي، أنا سعيد جدا بما حققته اليوم.. أن تهزم برشلونة 4-1 هو أمر شاق جدا واليوم خضنا مباراة مثالية تقريبا".