وتصدر القائمة مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني، بفارق أكثر من 25 مليون دولار عن أقرب ملاحقيه.

ويتقاضى مانشيني 28 مليون دولار سنويا، لتدريب "الأخضر".

وجاء خلفه الألماني يورغن كلينزمان، مدرب كوريا الجنوبية، براتب 2.2 مليون دولار، بينما حل البرتغالي باولو بينتو، مدرب الإمارات، ثالثا، براتب 1.9 مليون دولار سنويا.

هنا قائمة أعلى 5 مدربين أجرا في كأس آسيا 2023: