وبعد تعادل المنتخب المصري، جاءت مباراة منتخب الرأس الأخضر وغانا لتقدم مفاجأة أخرى، بانتصار الرأس الأخضر 2-1، على منتخب غانا المرشح للمنافسة على البطولة.

ماذا يعني ذلك؟

مصر لديها نقطة وغانا بلا نقاط، وهذا يعني أن مباراة مصر وغانا مساء الخميس في أبيدجان، قد تكون مصيرية للفريقين.

غانا ستدخل للانتصار، فالهزيمة قد تعني الخروج مبكرا من البطولة بنسبة كبيرة.

منتخب مصر سيسعى للانتصار أيضا، لأن التعادل أو الهزيمة، سيضعه أمام خيار "الانتصار فقط" أمام منتخب الرأس الأخضر، الذي ظهر بشكل قوي جدا وقد يتصدر المجموعة.

لتجنب ضغوطات "الفوز أو الوداع" في المباراة الأخيرة، سيحاول "الفراعنة" الانتصار بأي شكل من الأشكال أمام غانا.

وبعثرت مباراتي الأحد الأوراق في المجموعة الثانية، بعد مفاجئتين صادمتين للمرشحين مصر وغانا، قد تؤدي إلى خروج أحدهما لاحقا من دور المجموعات.