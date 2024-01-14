ويغيب بنزيمة عن تدريب الاتحاد، رغم انتهاء فترة الراحة التي منحها المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو للاعبيه، وسط مزاعم بأنه غياب "دون إذن".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه كان من المفترض أن يعود اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى جدة يوم الجمعة الماضي، لكنه لم يفعل، وهو ما أدى إلى استبعاده من معسكر الاتحاد في دبي، والذي ينطلق الأحد.

ولم يعلق مسؤولو الفريق السعودي حتى الآن عن هذه التقارير.

ونقلت "ماركا" عن مصادر مقربة من كريمة قولها إن بنزيمة "محاصر" في جزر موريشيوس بسبب الإعصار، الذي ضرب الجزيرة، وهو ما منعه من القدرة على السفر إلى السعودية.

وبعد 5 أشهر من وصوله، لم ينجح اللاعب الفرنسي في تحقيق ما كان منتظرا منه. ويحتل فريقه حاليا المركز السابع في الدوري السعودي بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.