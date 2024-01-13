وقرر المدرب الإيطالي أيضا استبعاد لاعبين آخرين هما أيمن يحيى وعباس الحسن، واستبدل الثلاثة بضم محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي.

كما سمح مانشيني للاعب ريان حامد بمغادرة معسكر "الأخضر"، والانضمام مجددا إلى معسكر المنتخب تحت 23 عاما.

ويستعد المنتخب لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس آسيا 2023، وذلك عندما يواجه منتخب عمان الثلاثاء.

واختلفت أسباب استبعاد ثلاثي "الأخضر"، حيث جاء استبعاد العقيدي بمثابة المفاجأة للوسط الرياضي السعودي، بسبب اعتماد مانشيني عليه بصفة أساسية خلال فترة المعسكر الماضية.

كما أن الحارس الأساسي للمنتخب، محمد العويس، سيغيب بسبب الإصابة.

ويشارك العقيدي بشكل أساسي مع النصر، ويقدم مستويات مميزة خلال النصف الأول من الموسم.

وأصبح الآن الجميع يتساءل: من الحارس الذي سيعتمد عليه مانشيني من الثلاثي الربيعي وراغد النجار وأحمد الكسار؟

وللمفارقة، فإن النجار هو الحارس الاحتياطي للعقيدي في صفوف النصر.

في المقابل، عانى الثنائي يحيى والحسن من الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث لم يتمكنا خلال الأسبوع الماضي من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وظل الثنائي يتأهلان على أمل اللحاق باستعدادات المنتخب، لكنهما لم يصبحا جاهزين للمشاركة.