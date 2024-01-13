وقال مسؤولون، السبت، إن أبو بكر تعرض لإصابة في التدريبات "لكنه سيبقى مع الفريق في كأس أمم إفريقيا على أمل أن يتعافى".

وخضع المهاجم لفحص بالأشعة، السبت، على عضلات الفخذ الخلفية التي أصيبت في التدريب الجمعة، لكن المخاوف الأولية من احتمالية خروجه من تشكيلة بلاده باتت قليلة بعد الفحوصات.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان: "إنها إصابة بسيطة ولا تؤثر على مشاركة اللاعب في البطولة. نتيجة لذلك فهو يواصل استعداداته تحت إشراف الفريق الطبي، مما يشير إلى عودته قريبا جدا إلى المجموعة".

وأضاف البيان: "يحتفظ قائد الأسود، وهو أيضا اللاعب الأكثر خبرة في الفريق، بمعنويات عالية وعزيمة، وهو مستعد لاتباع بروتوكولات العلاج بدقة للمشاركة".

وأبو بكر واحد من بين 4 لاعبين فقط في قائمة الكاميرون الحالية، كانوا ضمن التشكيلة الفائزة باللقب القاري في نسخة 2017 في الغابون.

وشارك أبو بكر (31 عاما) في 97 مباراة دولية مع الكاميرون، من بينها خوض نهائيات كأس العالم 3 مرات، والنسخ الثلاث السابقة من كأس أمم إفريقيا.

ويملك منتخب الكاميرون خيار استبدال قائده في القائمة المشاركة في البطولة، قبل المباراة الأولى في المجموعة الثالثة ضد غينيا في ياموسوكرو، الإثنين.