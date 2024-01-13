ويطمح المنتخب السوري في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وعن استعدادات الفريق، قال مدرب المنتخب السوري هيكتور كوبر: "بدأنا الاستعداد لهذه البطولة مبكرا، وبالتأكيد لدينا فكرة عامة عن المنتخب الأوزبكي منافسنا في الجولة الأولى في هذه المجموعة، خاصة أنني درّبت في أوزبكستان لمدة عام ونصف، ولكن، لاحظت أن هناك العديد من التغييرات على تشكيلة الفريق في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "دائما ما تُشكل المشاركة في مثل هذه البطولات الكبيرة ضغطا على بعض اللاعبين خاصة الشباب، ونحن كطاقم فني وإداري نحاول دائماً تخفيف الضغط عليهم، واستغلال مثل هذا الضغط بشكل إيجابي من خلال إخراج أفضل ما يملكه اللاعبون داخل الميدان وتحقيق أفضل النتائج".

وتابع قائلا: "أعتقد أن الانسجام موجود بشكل جيد بين اللاعبين داخل وخارج الملعب، وستكون الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم والمشاركة في مباريات هذه البطولة الهامة. وفي النهاية، هدفنا التأهل للأدوار الإقصائية في هذه البطولة، وإسعاد الجماهير السورية التي تستحق منّا الكثير"، حسبما نقل الموقع الخاص للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفي المقابل قال ستريشكو كاتانيتش مدرب أوزبكستان: "كل مباراة في دور المجموعات ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا، خاصة المباراة الأولى التي إذا ما حققنا الانتصار خلالها وحصدنا النقاط الثلاث، فسوف يسهل ذلك المهمة علينا في المباراتين التاليتين".

وأوضح أن الفريق يعاني من "بعض الإصابات خاصة اللاعب المميز إيلدور شامرادوف، ولكن كما تعرفون هذا طبيعي في كرة القدم، وبالتالي علينا التعامل مع هذه الظروف بشكل جيد، والاعتماد على جميع اللاعبين المتاحين لدينا، سواء المخضرمين أو الشباب".



وأوضح المدرب السلوفيني أنه: "فيما يتعلق بمنافسنا في الجولة الأولى المنتخب السوري، فقد لعبت أمامهم بعض المباريات، وهم يلعبون بروح قوية ويؤدون بشكل مميز على أرضية الميدان، ولكن بالتأكيد لديهم بعض نقاط الضعف التي نحاول استغلالها بالشكل المطلوب".

واختتم كاتانيتش حديثه قائلا: "كرة القدم اليوم أصبحت تشهد العديد من المفاجآت، ولذلك علينا التعامل بشكل جيد مع المواقف التي نتعرض لها، وما يميز كرة القدم أنك لا تستطيع معرفة المنافس جيدا مهما درسته لأن الأمور تختلف بالتأكيد على أرضية الميدان".

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس 18 يناير الجاري، حيث تلتقي سوريا مع أستراليا، والهند مع أوزبكستان.



ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.