ويأمل المنتخب السعودي "3 ألقاب" في معادلة رقم اليابان كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب بـ4 ألقاب، فيما يأمل المنتخب القطري مستضيف البطولة في التتويج بالبطولة لثاني مرة في التاريخ بعد الفوز بلقب عام 2019.

ودعمت منتخبات كوريا الجنوبية، واليابان قائمتهما بالعديد من النجوم المتألقين في الملاعب الأوروبية.

ويشارك في البطولة 10 منتخبات عربية، من إجمالي 24 منتخبا.

10 نجوم منتظر تألقهم في بطولة آسيا

موسى التعمري (الأردن)

النجم الأردني المحترف في مونبلييه الفرنسي، هو أول أردني يلعب في الدوريات الخمسة الكبرى.

النجم الملقب بميسي الأردن، يقود أحلام الأردنيين لتكرار إنجازي 2004، و2011 بالتأهل لربع نهائي البطولة القارية.

المشاركة الآسيوية لن تكون الأولى لموسى التعمري الذي شارك في النسخة السابقة 2019 في الإمارات، ونجح في تسجيل هدف، وتمريرتين حاسمتين في 3 مباريات.

موسى التعمري بدأت مسيرته الاحترافية في أبويل القبرصي وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري عام 2019، لينتقل إلى لوفين البلجيكي، قبل الانتقال إلى مونبيليه الفرنسي.

وسجل موسى 13 هدفا مع منتخب بلاده في 58 مباراة.

تاكيفوسا كوبو (اليابان):

نجم ريال سوسيداد الياباني كوبو، تعول عليه الجماهير اليابانية آمالا كبيرة في ظل غياب كاورو ميتوما نجم برايتون الإنجليزي بسبب الإصابة.

وتألق كوبو رفقة فريقه الإسباني، ونجح في قيادته لعبور دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، متصدرا مجموعته على حساب بنفيكا البرتغالي، وإنتر الإيطالي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، بدأ مسيرته في أكاديمية برشلونة، وحين بلغ 18 عاما، انتقل إلى ريال مدريد، ولكن لم يخض مع الملكي أي مباراة رسمية، لينتقل لعدة تجارب في الدوري الإسباني، انتهت بريال سوسيداد الذي شهد تألقه.

مشاركة كوبو في بطولة آسيا ستكون الأولى في مسيرته.

وخاض النجم الياباني هذا الموسم 25 مباراة مع فريقه بجميع المسابقات، سجل 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مهدي طارمي (إيران):

مهاجم منتخب إيران ونادي بورتو البرتغالي، تألق بشكل لافت في الملاعب البرتغالية منذ انضمامه للفريق عام 2020.

طارمي سجل عام 2023، 26 هدفا لفريقه، ويسعى لقيادة منتخب بلاده للتتويج بالبطولة ومعادلة رقم اليابان أكثر المنتخبات الآسيوية تتويجا باللقب.

إيران لم تتوج بكأس آسيا منذ عام 1976، ويسعى طارمي مع زملائه في إنهاء تلك السنوات العجاف التي ابتعدت فيها كأس آسيا عن بلاده.

سالم الدوسري (السعودية)

نجم نادي الهلال السعودي، والذي شهد مونديال قطر 2022 على تألقه وقيادة منتخب بلاده للفوز أمام الأرجنتين بطل العالم في دور المجموعات.

الدوسري أفضل لاعب في آسيا الموسم الماضي يأمل في قيادة الأخضر السعودي، لمعادلة المنتخب الياباني، والتتويج ببطولة آسيا للمرة الرابعة في التاريخ، في ظل التطورالكبير في الكرة السعودية،وجلب نجوم عالميين.

وبالتأكيد سيعتمد الإيطالي روبرتو مانشيني على الدوسري لقيادة هجوم الأخضر في كأس آسيا.

المعز علي (قطر)

تأمل جماهير قطر في استعادة المعز علي لمستواه الذي قدمه للعنابي في بطولة 2019 بالإمارات.

ونجح المعز علي وقتها في تسجيل 9 أهداف، محققا رقما قياسيا كأكثر اللاعبين تسجيلا لأهداف في نسخة واحدة، متخطيا الإيراني على دائي.

وقاد المعز رفقة زملائه وقتها، منتخب بلاده للتتويج بأول بطولة قارية في تاريخ قطر.

تاكيهيرو تومياسو (منتخب اليابان)

مدافع منتخب اليابان ونادي أرسنال، المتألق في الملاعب الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي.

خاض تومياسو عدة تجارب قبل الوصول للجانرز، مع أندية سينت ترويدن البليجيكي، وبولونيا الإيطالي.

ويستطيع اللاعب الياباني اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر وقلب الدفاع، ويشارك في بناء الهجومات، ويتميز في ألعاب الهواء حيث يبلغ طوله 1.88 سم، حيث يعد أحد أطول اللاعبين في قائمة المنتخب الياباني.

ويشكل تومياسو ثنائية قوية مع قائد الفريق المخضرم مايا يوشيدا.

كيم مين جاى (كوريا الجنوبية)

أحد أغلى اللاعبين في بطولة آسيا، حيث انتقل لبايرن ميونيخ الألماني، قادما من نابولي مقابل 60 مليون يورو.

كيم بات عنصرًا قويا في دفاع المنتخب الكوري، وكذلك في نادي بايرن ميونيخ، رفقة توماس توخيل المدير الفني للفريق البافاري.

ويضع المدير الفني الألماني يورجن كلينسمان آمالا كبيرة على كيم لقيادة دفاع كوريا بالبطولة.

وكان كيم نجح الموسم الماضي في التتويج بالدوري الإيطالي مع نابولي.

جاستن هوبنر (ولفرهامبتون)

للمرة الأولى التي تشهد قائمة إندونيسيا أحد اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وهو جاستن هوبنر مدافع وولفرهامبتون.

المدافع البالغ من العمر 20 عاما، والذي يبلغ طوله 1.87 سم، لعب مع منتخب هولندا للشباب، قبل أن تجتذبه بلاده الأصلية اندونيسيا للعب لمنتخبها في كأس آسيا.

وتأمل إندونيسيا مدعومة بلاعبها الشاب إلى تخطي دور المجموعات في خامس مشاركاتها بكأس آسيا.

زيدان إقبال (العراق)

اللاعب العراقي المحترف في صفوف أوتريخت الهولندي، المنتقل له من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورغم ابتعاده بسبب الإصابة هذا الموسم ومشاركته في 3 مباريات فقط، إلا أن الجماهير العراقية تضع عليه آمالا كبيرة خلال البطولة، واسترجاع ذكريات العراق عام 2007.

وكان إقبال شارك مع مانشستر يونايتد لبعض الدقائق في دوري أبطال آوروبا، أمام يونج بويز، الموسم الماضي.

وشهد مستقبل اللاعب صراعا بين العراق موطنه الأصلي، وإنجلترا التي يحمل جنسيتها، قبل أن يحسم اللاعب الصراع وينضم للمنتخب العربي.

سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية)