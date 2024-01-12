وتقام بطولة كأس آسيا في قطر، وتختتم بالمباراة النهائية في الدوحة بتاريخ 10 فبراير المقبل، أما بطولة أمم إفريقيا فتقام في كوت ديفوار، وتختتم بنهائي أبيدجان في تاريخ 11 فبراير.

فروقات في الجائزة المالية بين آسيا وإفريقيا

كأس آسيا:

الجائزة المالية لبطل كأس آسيا 2023 تبلغ 5 ملايين دولار في النسخة الحالية.

بينما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار، والمنتخبين اللذين يخرجان من نصف النهائي سيحصلان على مليون دولار لكل منهما.

كأس أمم إفريقيا:

رفعت البطولة الإفريقية جائزة البطل إلى 7 ملايين دولار في هذه النسخة، بزيادة بنسبة 40 في المئة عن جائزة بطل النسخة الماضية.

سيحصل وصيف إفريقيا على 4 ملايين دولار، بينما سيحصل المنتخبات اللذان وصلا لنصف النهائي على 2.5 مليون دولار لكل منهما.

وبهذه الأرقام، تتفوق البطولة الإفريقية على نظريتها الآسيوية، من الناحية المادية، في نسخة هذا العام.