وضرب برشلونة بذلك موعدا مع ريال في مواجهة مثيرة بالنهائي المقرر يوم الأحد المقبل بعد أن فاز ريال الأربعاء على غريمه في أتليتيكو مدريد 5-3.

وسيطر برشلونة على مجريات اللعب خلال الشوط الأول لكنه نادرا ما هدد مرمى منافسه.

واستطاع برشلونة كسر حاجز الصمت في المباراة في الدقيقة 59، عندما أرسل إيلكاي جندوجان تمريرة بينية إلى ليفاندوفسكي الذي سدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وكثف أوساسونا من محاولاته في الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل، لكن جواو فيليكس شن هجمة مرتدة سريعة ومرر الكرة إلى الأمين جمال الذي أسكنها الشباك معلنا ليحسم انتصار برشلونة.