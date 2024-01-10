وأوضح الاتحاد الهولندي لكرة القدم، لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، أنه "ملزم بمشاركة هذه العقوبة مع اللجنة التأديبية للفيفا. ثم يقررون بعد ذلك ما إذا كان ينبغي فرض هذه العقوبة على المستوى الدولي".

وأضاف الاتحاد الهولندي "لقد تم الأمر الآن وقررت اللجنة التأديبية تمديد العقوبة".

ومُنع أوفرمارس (50 عاماً) في نوفمبر 2023 من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الهولندية لعام، على خلفية إرسال صور وفيديوهات جنسية لموظفات عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي لأياكس أمستردام.

واستقال أوفرمارس من منصبه في فبراير2022، بعدما أقرّ بإرسال "سلسلة رسائل غير لائقة" إلى بعض زميلاته وقال إنه "يخجل" من سلوكه. ورغم ذلك تم تعيينه مديراً فنياً لنادي رويال أنتويرب البلجيكي بعد شهر.

وقررت المحكمة الرياضية الهولندية منع الجناح الدولي السابق من "أداء أي وظيفة" مع منظمة تابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم لمدة عامين، أحدهما مع إيقاف التنفيذ.

وشغل أوفرمارس منصب المدير الرياضي لأياكس منذ عام 2012 وساهم في العديد من النجاحات، لا سيما بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، ونهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2017.

ولفت أوفرمارس الأنظار في التسعينيات عندما كان لاعباً، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع أياكس عام 1995، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي. انتقل إلى إنجلترا للدفاع عن ألوان أرسنال، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1998، قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة الإسباني في عام 2000.

شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة و1998 في فرنسا حيث احتل المركز الرابع. سجل 17 هدفاً في 86 مباراة مع المنتخب "البرتقالي".