البطولة تقام بنظامها الجديد بعد التوسع للمرة الثالثة على التوالي، حيث استضافت مصر نسخة 2019 التي كانت الأولى بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخبا بدلا من 16، ثم استضافت الكاميرون بطولة 2021 بنفس النظام، وتأتي نسخة كوت ديفوار المؤجلة إلى 2024 لتكون الثالثة بنفس القواعد الجديدة.

10 نجوم ينتظر تألقهم

تتوجه الأنظار إلى النجوم الناشطين في أوروبا، لمراقبة مدى تأثيرهم على منتخبات بلادهم في أمم إفريقيا، كما تراقب الكثير من الأندية الأوروبية بعض اللاعبين الواعدين قبل التقدم بعروض رسمية لشرائهم من أنديتهم الحالية، وفيما يلي النجوم الأبرز المنتظر تألقهم في "كان 2023".

1- سيرهو جيراسي (منتخب غينيا ونادي شتوتغارت الألماني)

يلعب جيراسي مع منتخب غينيا في أمم إفريقيا، وهو منتخب غير مرشح للمنافسة على اللقب، حيث لا يعد ضمن الكبار في القارة السمراء، لكن جماهير بلاده تعول كثيرا على اللاعب المتألق في الدوري الألماني لتغيير هذا الواقع.

جيراسي تألق هذا الموسم مع فريق شتوتغارت في بوندسليغا، ونجح في تسجيل 19 هدفا خلال 16 مباراة، ليصبح محط أنظار كبار الأندية في ألمانيا وأوروبا.

2- ريان آيت نوري (منتخب الجزائر ونادي وولفرهامبتون الإنجليزي)

الظهير الأيسر المتوهج، آيت نوري، أصبح من أعمدة الهجوم والدفاع، لنادي وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 22 سنة فقط.

حانت لحظة آيت نوري الحقيقية بقميص منتخب الجزائر الآن، حيث تنتظر منه جماهير الأخضر أن ينقل تألقه من ملاعب إنجلترا إلى الملاعب الإفريقية.

3- محمد قدوس (منتخب غانا ونادي وست هام الإنجليزي)

أصبح قدوس أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، والمنافس في كل جولة على جائزة الأفضل، حيث ساهم في تغيير الشكل الهجومي لفريقه خلال الموسم الحالي.

قدوس نجح في تسجيل 13 هدفا حتى الآن خلال الموسم الجاري، ويصنف كأحد أفضل اللاعبين في مركزه على الجناحين الأيمن والأيسر في إنجلترا، ويحمل اللاعب آمال الجماهير الغانية في إعادة منتخب بلادهم من جديد إلى منصات التتويج.

4 - عثمان ديومانديه (منتخب كوت ديفوار ونادي سبورتنغ البرتغالي)

ديومانديه بدأ بالصعود بسرعة البرق، وصار يعتبر من أفضل المدافعين القادمين في القارة السمراء.

قلب الدفاع الذي لم يتجاوز 20 عاما، أصبح أساسيا ضمن صفوف عملاق البرتغال سبورتنغ، وسيقود دفاع بلاده في البطولة المرتقبة بين أرضه وجماهيره.

5- بلال الخنوس (منتخب المغرب ونادي خينك البلجيكي)

الخنوس يعتبر من أبرز المواهب المغربية الصاعدة، التي ينتظر منها الكثير خلال بطولة الأمم الإفريقية. الشاب الموهوب يتألق مع أحد أكبر أندية بلجيكا، كما تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2023.

6- لامين كامارا (منتخب السنغال ونادي متز الفرنسي)

مع خفوت جماهيرية أبرز نجوم السنغال مثل ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي بخروجهم من أوروبا، يبزغ نجوم آخرون في القارة العجوز، على رأسهم الموهبة الشابة، لامين كامارا.

كامارا البالغ 20 عاما، خريج أكاديمية جينراسيون فوت في السنغال، التي باتت طيبة السمعة في تصدير النجوم لأوروبا، وأثبت اللاعب بالفعل جدارته باللعب أساسيا في الدوري الفرنسي بمركز لاعب لوسط مع ميتز ليسجل هدف ويصنع مرتين حتى الآن، مع تأثير دفاعي قوي.

7- محمد عبد المنعم (منتخب مصر ونادي الأهلي المصري)

بعد نهائي النسخة الماضية في الكاميرون، وقف السنغالي كاليدو كوليبالي نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، ولاعب الهلال السعودي الحالي، مع مدافع الفريق المصري، محمد عبد المنعم، وطالبه بمواصلة العمل الشاق والتطور لأنه مرشح ليصبح ضمن نجوم القارة في مركز قلب الدفاع، والآن يعود منعم كأحد أبرز نجوم الفراعنة، وأهم مدافعي البطولة.

عبد المنعم نجح في إثبات جدارته مع النادي الأهلي وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بهدف تاريخي في شباك الوداد المغربي في المباراة النهائية، مع مساهمته الكبيرة في تتويج الفريق المصري بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، وتشير الكثير من التقارير إلى مراقبة اللاعب المصري من خلال بعض الأندية الأوروبية تمهيدا لضمه خلال الصيف المقبل.

8- نيكولاس جاكسون (منتخب السنغال ونادي تشلسي الإنجليزي)

غير فريق تشيلسي الإنجليزي سياسته التعاقدية، وبات يهرول وراء النجوم الشباب، ليكون نيكولاس جاكسون أحد أبرز أعمدة المشروع الجديد للنادي اللندني.

جاكسون توهج مع تشيلسي وبات الهدف الأول للفريق الأزرق هذا الموسم برصيد 8 أهداف بالتساوي مع كول بالمر زميله، ولا يمتلك اللاعب خبرة واسعة على المستوى الدولي، حيث لعب 6 مباريات فقط مع أسود التيرانغا، ويسعى لخوض كل مباريات فريقه في البطولة ضمن حملة الدفاع عن اللقب.

9- سيمون أدينغرا (منتخب كوت ديفوار ونادي برايتون الإنجليزي)

أدينغرا تألق في الموسم الحالي مع فريق برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف، وقدم نفسه كأحد المواهب الشابة في الدوري الأقوى بالعالم.

برايتون دفع 6 ملايين إسترليني لشراء اللاعب صيف 2022، ولن يمانع إذا وصلته عروض مالية ضخمة للتخلي عن لاعبه بعد تألقه في كأس الأمم الإفريقية معأصحاب الأرض.

10- فيكتور بونيفيس (منتخب نيجيريا ونادي باير ليفركوزن الألماني)

يعد بونيفيس أحد أبرز أسلحة المدرب تشابي ألونسو في بايرليفركوزن، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف في الدوري الألماني، ويمثل قوة هجومية كبيرة لفريقه.

بونيفاس يحظى بمتابعة الأندية الكبرى في ألمانيا وأوروبا، وفي حالة تطور مستواه في أمم إفريقيا، وإظهار شخصيته الدولية مع فريقه، سيعزز ذلك من احتمالات انتقاله لفريق أكبر خلال الصيف المقبل.