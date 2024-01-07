ويعد فريق غولدن ليون، بطل المارتينيك، واحدا من بين عدة فرق تتبع لأراضي ما وراء البحار وتخضع للسيادة الفرنسية تخوض منافسات بطولة كأس فرنسا.

وأوقعته قرعة دور 64 من كأس فرنسا في مواجهة ليل، الذي يلعب في بطولة الدرجة الأولى في الدوري الفرنسي ويحتل المركز الخامس حاليا.

وبدأ غولدن ليون، الذي ينافس في دوري المقاطعات، رحلة طيران مباشرة يوم الأربعاء الماضي نحو العاصمة الفرنسية باريس.

وبعدها بثلاثة أيام، لم يتمكن الفريق من الصمود في وجه ليل، حيث سجل الكندي جوناثان ديفيد والكوسوفي إيدون زيغروفا 3 أهداف لكل منهما، بينما أحرز التركي يوسف يازجي هدفين في انتصار ساحق لأصحاب الأرض، قبل رحلة غولدن ليون الطويلة للعودة إلى الجزيرة.