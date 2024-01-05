وقالت إستر غارسيا، محامية الضحية المزعومة، للأسوشيتدبرس، الجمعة، إن مكتبها قدم الشكوى القانونية.

وقالت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية إن غارسيا قدمت الشكوى إلى الشرطة الكتالونية في برشلونة.

وتظهر في المقطع المصور صور مزعومة للشابة بالإضافة إلى معلومات يفترض أنها تكشف عن اسمها وبيانات شخصية أخرى.

وقال مكتب المدعي العام الإسباني في برشلونة للأسوشيتدبرس إنه يقوم بتحليل المقطع المصور لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب لفتح تحقيق رسمي.

يحظر القانون الإسباني نشر أي مواد تكشف عن هوية شخص ما دون موافقته.

كما طلب مكتب المدعي العام من المحكمة، ومقرها في برشلونة، التأكد من ضمان خصوصية المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في 5 فبراير المقبل.

ألفيس متهم بالاعتداء الجنسي على المرأة في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر 2022.

ويقبع الظهير الأيمن السابق لبرشلونة في السجن الاحتياطي منذ يناير 2023.

وقد تم رفض طلباته بالإفراج عنه بكفالة لأن المحكمة اعتبرته مخاطرة بالهروب.

ونفى ألفيس ارتكاب أي مخالفات، وادعى في البداية أنه لم يكن لديه أي اتصال جنسي مع المرأة، لكنه قال بعد ذلك إنه مارس الجنس بالتراضي مع المتهمة.

ووجه قاضي التحقيق الاتهام إليه في أغسطس عندما قالت المحكمة إن هناك أدلة كافية لبدء المحاكمة.

ويطالب المدعون العامون بعقوبة السجن لمدة تسع سنوات إذا ثبتت الإدانة، ويريد محامو الضحية أن يقضي 12 عاما خلف القضبان.