ويتم اختيار التشكيلة المثالية المكونة من أفضل 11 لاعبا من خلال تصويت لاعبي كرة القدم بالاتحادات الأعضاء، ثم يتم الإعلان عنها في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز "ذا بيست" المقرر إقامته في لندن يوم 15 يناير الجاري.

وتضمنت قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية 23 لاعبا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، بناء على أدائهم في الفترة من 1 أغسطس من عام 2022 إلى 20 من الشهر ذاته من عام 2023.

وضمت القائمة اللاعبين التالين:

حراسة المرمى

• تيبو كورتوا (ريال مدريد، منتخب بلجيكا).

• إيدرسون (مانشستر سيتي، منتخب البرازيل).

• إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا- منتخب الأرجنتين).

خط الدفاع

• روبن دياز (مانشستر سيتي، منتخب البرتغال).

• فرجيل فان دايك (ليفربول- منتخب هولندا).

• إيدير ميليتاو (ريال مدريد- منتخب البرازيل).

• أنطونيو روديغر (ريال مدريد- منتخب ألمانيا).

• جون ستونز (مانشستر سيتي- منتخب إنجلترا).

• كايل ووكر (مانشستر سيتي- منتخب إنجلترا).

خط الوسط

• جود بيلينغهام (ريال مدريد- منتخب إنجلترا).

• كيفين دي بروين (مانشستر سيتي- منتخب بلجيكا).

• إلكاي غوندوغان (برشلونة- منتخب ألمانيا).

• لوكا مودريتش (ريال مدريد- منتخب كرواتيا).

• رودري (مانشستر سيتي- منتخب إسبانيا).

• بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي- منتخب البرتغال).

• فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد- منتخب الأوروغواي).

خط الهجوم

• كريم بنزيمة (الاتحاد السعودي- منتخب فرنسا).

• إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي- منتخب النرويج).

• هاري كين (بايرن ميونخ- منتخب إنجلترا).

• كيليان مبابي (باريس سان جرمان- منتخب فرنسا).

• ليونيل ميسي (إنتر ميامي- منتخب الأرجنتين).

• كريستيانو رونالدو (النصر السعودي- منتخب البرتغال).

• فينيسيوس جونيور (ريال مدريد- منتخب البرازيل).

ومن الملاحظ في القائمة غياب أسماء بارزة في عالم كرة القدم أمثال المصري نجم ليفربول محد صلاح، والبرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، والبولندي ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.