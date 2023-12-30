وجاء إعلان كوبر خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أوضح خلاله أسباب اختياره للتشكيلة التي ضمت 26 لاعبا، من بينهم 18 محترفا في الخارج و8 محليين.

وضمت التشكيلة 6 لاعبين جددا يمثلون المنتخب للمرة الأولى، هم المهاجم بابلو صباغ (أليانزا ليما البيروفي)، ولاعب الوسط خليل إلياس (سان لورينزو الأرجنتيني)، والمهاجم أنطونيو يعقوب (أوسترس السويدي)، والمدافع أيهم أوسو (هاكين السويدي)، والحارس مكسيم صراف (سيسكا موسكو الروسي)، والمدافع ألمار إبراهيم (سكوندة السويدي).

وعن سبب استبعاده قائد المنتخب مهاجم العربي القطري عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب"، مشيرا إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".

وأضاف كوبر: "أتفهم أن الجمهور السوري يحب لاعبا معينا مثل عمر السومة وأتفهم أن يكون اللاعب غاضبا وحزينا".

وكان السومة أعرب عن حزنه لاستبعاده عن المنتخب في حديث لوسائل إعلام، منتقدا الأسلوب الدفاعي في خطط المدرب الأرجنتيني.

وعن حظوظ سوريا في البطولة قال كوبر: "عندنا حماس وتفاؤل للبطولة وسنقاتل للذهاب بعيدا".

ويلعب المنتخب السوري ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا أوزبكستان والهند.

ويغادر منتخب سوريا الأحد إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي، يلتقي خلاله وديا مع قرغيزستان في الخامس من يناير، ثم ماليزيا في الثامن منه في الدوحة.

وجاءت قائمة "نسور قاسيون" كالتالي: