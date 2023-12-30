وأعلن القادري ظهر الخميس القائمة النهائية التي ضمت 27 لاعبا وغاب عنها المجبري متوسط ميدان فريق الشياطين الحمر وسط شكوك تتحدث عن خلافات بين اللاعب واتحاد كرة القدم خلال معسكر النسور في اليابان خلال شهر نوفمبر الماضي.

وشكل استبعاد حنبعل المجبري (20 عاما) والذي يعد أحد أبرز اللاعبين التونسيين الواعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز، واحدة من أكبر المفاجآت خصوصا أن اللاعب رشحه الفنيون والخبراء ليكون نجم منتخب تونس في النهائيات القارية.

واستدعى القادري 19 لاعبا من المحترفين خارج تونس يتقدمهم علي معلول مدافع الأهلي المصري، وأيمن دحمان من الحزم السعودي ووجدي كشريدة من أتروميتوس اليوناني وأسامة الحدادي من غروثر فورث الألماني ومنتصر الطالبي من لوريون الفرنسي وعلي العابدي من كون الفرنسي ومرتضى بن وناس من قاسم باشا التركي ويان فاليري من أنجي الفرنسي وعيسى العيدوني من يونيون برلين الألماني وإلياس السخيري من إنتراخت فرانكفورت الألماني وأنيس بن سليمان من شيفيلد الإنجليزي ومحمد علي بن رمضان من فرنشفاروش الهنغاري ومحمد حاج محمود من لوغانو السويسري ويوسف المساكني من العربي القطري وإلياس العاشوري من كوبنهاغن الدانماركي وسيف اللطيف من ونترثور السويسري ونعيم السليتي من أهلي قطر وحمزة رفيعة من ليتشي الإيطالي وياسين الخنيسي من نادي الكويت.

كما وجه القادري الدعوة لثمانية لاعبين من الدوري التونسي الممتاز وهم حارسا المرمى معز حسن من الإفريقي وبشير بن سعيد من المنستيري، فضلا عن حسام تقا وياسين مرياح من الترجي وحمزة الجلاصي من النجم الساحلي وعلاء غرام من الصفاقسي وهيثم الجويني من الملعب التونسي وبسام الصرارفي من الإفريقي.

وبرر مدرب منتخب تونس خياراته في مؤتمر صحفي عقده لتقديم قائمة اللاعبين، بأنه اعتمد على مقياس الجاهزية البدنية والفنية فضلا عن مراعاة التوازن بين المراكز وذلك في ضوء شدة المنافسة بين عدة لاعبين يشغلون نفس الخطة وفق قوله.

وركز القادري على الاستبعاد المفاجئ لحنبعل المجبري قائلا: "من المعلوم أنه (المجبري) لا يشارك بانتظام مع ناديه مانشستر يونايتد، تحدثنا مع اللاعب وكان قرار عدم ضمه لقائمة الكان هو الأنسب له وللمنتخب".

ونفى القادري الأخبار الرائجة عن توتر العلاقة بينه وبين لاعب مانشستر يونايتد في الأشهر الأخيرة مضيفا: "غياب المجبري فني وليس تأديبي، تواصلت مع اللاعب قبل يوم من إعلان القائمة وأكد لي أنه يعيش بعض الصعوبات مع ناديه ويحتاج إلى التركيز أكثر لاسترجاع مكانه أساسيا في فريقه، حنبعل سيبقى على ذمة المنتخب دوما".

من جهته، كشف حنبعل المجبري عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل، أنه طلب من الناخب الوطني إعفاءه من المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وقال المجبري: "شكرا للمدرب جلال القادري ولاتحاد كرة القدم الجامعة لدعمهما لي، لا يمكنني المشاركة في مسابقة مثل أمم إفريقيا ما لم أكن جاهزا وفي تمام التركيز لأداء دوري".

ويشار إلى أن الأوساط الرياضية في تونس شنت حملة شعواء على مدرب منتخب تونس متهمة إياه باستبعاد المجبري لتصفية حسابات شخصية.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية نقلا عن الصحفي الإيطالي المتخصص في تنقلات اللاعبين فابريزيو رومانو أن حنبعل المجبري يمتلك 3 عروض من فرق إشبيلية الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي وفريبورغ الألماني، لكن جميعها اشترطت أن يلتحق بالفريق قبل أمم إفريقيا في حال التعاقد معه.

ولعب المجبري 27 مباراة بقميص نسور قرطاج وخاض نهائيات أمم إفريقيا 2022 وكأس العالم في العام ذاته.

هذا ويشارك منتخب تونس في أمم إفريقيا للمرة 21 وسيلعب ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات ناميبيا ومالي وجنوب إفريقيا.