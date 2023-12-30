وفضل بلماضي استبعاد بن رحمة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي، بعد إشكال وقع بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الودية في 16 أكتوبر الماضي، حين رفض الأخير مصافحة مدربه بعد استبداله، في لقطة أثارت تعليقات على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

في المقابل استدعي عطال الذي لم يلعب مع نيس الفرنسي منذ منتصف أكتوبر، بعدما كانت أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطيا الشهر الماضي وطالبت النيابة بسجنه في 18 ديسمبر لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 45 ألف يورو، بسبب موقفه من حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأوقف عطال 7 مباريات من قبل اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه بقي لاعبا أساسيا مع المنتخب الجزائري حيث لعب 3 مباريات.

وضمت التشكيلة أيضا العديد من النجوم الذين فازوا بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2019، مثل رياض محرز (الأهلي السعودي)، وإسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي) وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) وغيرهم.

وفاز المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين (1990 على أرضه و2019 في مصر)، كما حل وصيفا مرة واحدة (1980)، وثالثا مرتين (1984 و1988).

وتأهل "الخضر" إلى كأس العالم 4 مرات، لكنه أخفق في التأهل إلى آخر نسختين في روسيا 2018 وقطر 2022.

وجاءت القائمة التي اختارها بلماضي كالتالي: