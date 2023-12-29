واعتمد سيسيه على العديد من المحترفين في الدوري السعودي هم فضلا عن مانيه، حارس مرمى الأهلي إدوار ميندي ومدافع الهلال خاليدو كوليبالي ومهاجم الشباب حبيب ديالو.

وقال سيسيه في مؤتمر صحافي: "لقد أظهرنا أننا قادرون على الفوز من خلال وجود لاعبين في البطولات الأوروبية الكبرى. الآن يتعين علينا أيضًا أن نظهر قدرتنا على الفوز من خلال وجود لاعبين يلعبون في المملكة العربية السعودية".

وأضاف رداً على سؤال حيال النحس الذي يلازم أطال القارة في الاحتفاظ بلقبهم، منذ تتويج مصر بثلاثة ألقاب متتالية (من 2006 إلى 2010) "لدينا نجمة واحدة فقط. نريد الذهاب والفوز، ومواصلة الفوز" في إشارة الى تتويج منتخب بلاده باللقب الاول في تاريخه عام 2021 في الكاميرون.

وهنا اللائحة:

- حراسة المرمى: إدوار ميندي (الأهلي السعودي)، سيني ديينغ (ميدلزبره الانليزي) وموري دياو (كليرمون فيران الفرنسي)



- الدفاع: خاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)، عبدو ديالو (العربي القطري)، عبدواللاي سيك (مكابي حيفا الاسرائيلي)، عبدواللاي نياخاتيه (تروا الفرنسي)، موسى نياخاتيه (نوتنغهام فوريست الانجليزي)، فودي بالو توريه (فولهام الانجليزي)، يوسف سابالي (ريال بيتيس الاسباني)، إسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي) وفورموز ميندي (لوريان الفرنسي)



- الوسط: نامباليس ميندي (لنس الفرنسي)، إدريسا غانا غي (إيفرتون الانجليزي)، باب مطر سار (توتنهام الانجليزي)، باب ألاسان غي (مرسيليا الفرنسي)، كريبان دياتا (موناكو)، باثيه سيس (رايو فايكانو الإسباني)، شيخو كوياتيه (نوتنغهام فوريست)، لامين كامارا (متز الفرنسي)



- الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي)، حبيب ديالو (الشباب السعودي)، إليمان ندياي وإسماعيلا سار (مرسيليا)، نيكولا جاكسون (تشلسي الانجليزي)، بولاي ديا (ساليرنيتانا الإيطالي)، عبد الله سيما (رينجرز الاسكتلندي).