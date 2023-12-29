ووقعت الحادثة خلال لقاء سيراميكا أمام بيراميدز، في مباراة المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري، المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبعد أن كان المهاجم الدولي المصري في مواجهة مع المرمى الخالي، عقب مرور الكرة من الحارس أحمد ميهوب، ظن الجميع أن سيراميكا سيتقدم بالنتيجة، إلا أن ريان سدد الكرة في العارضة وارتدت إلى داخل الملعب.

اللقطة الغريبة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وأبدى الكثيرين دهشتهم من الفرصة الضائعة التي "تكاد لا تصدق".

وأحرز بيراميدز المركز الثالث، بالفوز على سيراميكا 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.