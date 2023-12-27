وأنهى النصر عقدة الاتحاد المنقوص بعد طرد مدافعه البرازيلي فابينيوفي الدقيقة 66، وحقّق فوزا غائبا منذ 5 سنوات، وذلك بفضل رونالدو الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء (19 و68) على غرار ماني (75 و82).

وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا (38). وسجّل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفي الاتحاد بالتخصص في شباك النصر في الدقيقتين 14 و50.

وبات رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبٍ في العالم 5 مرات، أفضل هدّافٍ في عام 2023 بتسجيله 53 هدفا، متخطيا الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي (52 لكل منهما).

ما ارتقى البرتغالي في صدارة هدّافي الدوري بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

ورفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدّر، في حين تجمّد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز الـ6 بعد الخسارة الـ3 على التوالي والـ6 في الدوري.

وحقق الاتحاد فوزا واحدا في مبارياته الـ5 الأخيرة في مختلف المسابقات وكان في الدور الأول لمونديال الأندية عندما تغلب على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل أن يودّع من الدور الثاني بخسارته أمام الأهلي المصري 1-3.

ودفعت النتائج المخيبة إدارة الاتحاد إلى إقالة مدربها البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو وتعاقدت مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في 18 نوفمبر الماضي من دون أن ينجح الأخير في إعادة الفريق إلى سكة التألق.

وقاد غاياردو الاتحاد في 9 مباريات حتى الآن، فحقق الفوز 4 مرات مقابل تعادل أمام الاتفاق و4 هزائم كانت في مبارياته الـ5 الأخيرة في مختلف المسابقات بينها ثلاث في الدوري أمام مضيفه ضمك وضيفه الرائد بنتيجة واحدة 1-3 والنصر.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، سجّل عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول للاتحاد بعد مراوغة أكثر من لاعب (13).

وضغط لاعبو النصر على دفاع الاتحاد لتعديل النتيجة ليتحصل علي لاجامي على ركلة جزاء بعد عرقلة من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي بدا غائباً عن اللقاء ولم يظهر بمستواه المعروف. ونفّذ رونالدو ركلة الجزاء بعد تصويبة رائعة سكنت شباك عبدالله المعيوف (19).

وأشهر أناستاسيوس سيديروبولس حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه فيصل الغامدي بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء من دون تعرضه لخطأ (28).

وأرسل البرازيلي أليكس تيليس عرضية انبرى لها تاليسكا بتصويبة قوية مُسجّلاً الهدف الثاني (38). وعاد حمدلله ليُعادل النتيجة برأسية مستغلاً عرضية البرازيلي إينور كونرادو (50).

وتألق نواف العقيدي حارس النصر على دفعتين بعدما منع حمدالله من تسجيل ثلاثية "هاتريك" في المحاولة الأولى، وبنزيمة من تسجيل رأسية في الثانية. وحاول بنزيمة أن يضع فريقه في المقدّمة لكن تسديدته مرّت بجوار المرمى (58).

وأكمل الاتحاد المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد البرازيلي فابينيو عقب تدخّل عنيف على البرتغالي أوتافيو دا سيلفا، ليعود الحكم إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لاحتساب ركلة جزاء، ليسجل منها رونالدو الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه (68).

ومن هجمة مرتدة سجّل مانيه الهدف الرابع بعد تمريرةٍ من تاليسكا (76). وأنهى السنغالي مهرجان الأهداف بعدما استثمر تمريرة رائعة من أوتافيو (82).