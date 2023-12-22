وانضم ليفربول إلى 11 ناديا، بينهم 6 من الدوري الإنجليزي، لإنشاء مسابقة جديدة تحمل اسم دوري السوبر الأوروبي في عام 2021، إلاّ أنّ المشروع الجديد سرعان ما انهار قبل أن يبصر النور.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، الخميسن قرارا أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" انتهك قوانين الاتحاد الأوروبي من خلال استغلال "موقعه المهيمن" من أجل أن يمنع إطلاق مشروع الدوري السوبر.

واستغلت الشركة المروجة للدوري السوبر الفوز الذي تحقق في أروقة محكمة العدل الأوروبية للإعلان عن خطط لإقامة مسابقة جديدة تضم 64 فريقاً للتنافس مع مسابقة دوري أبطال أوروبا أو استبدالها.

وسارع ليفربول، ثاني البريميرليغ، الجمعة للتأكيد في بيان أن مشاركته في الدوري السوبر "توقفت"، في حين أيّد كلوب، الذي كان يتحدث قبل مواجهة الـ"ريدز" على أرضه أرسنال المتصدر، السبت، ضمن المرحلة الثامنة عشرة خطوة ناديه، قائلا "أتفق بنسبة 100 في المئة مع هذا البيان".

وتابع: "لكنني سعيد لأننا وصلنا أخيرا إلى حد ما من التفاهم حول أن فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والهيئات الأخرى لا يمكنها أن تفعل ما تريد".

وأضاف مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "في المستقبل، علينا أن نتحدث عن الكثير من الأشياء، وإذا امتثلنا فقط للقرارات التي يتخذونها، على غرار تنظيم المزيد من المسابقات وخوض المزيد من المباريات، من دون أن نتمكن من إبداء رأينا، فأفضل أن يتعرضوا لخضّة".

وكان ليفربول بطل أوروبا ست مرات أعلن في بيان ردا على ما صدر من محكمة العدل الأوروبية: "حكم محكمة العدل الأوروبية لا يغيّر الموقف السابق لنادي ليفربول بشأن الدوري السوبر الأوروبي المقترح. لقد اتخذنا قرار عدم المشاركة".

وتابع: "سنواصل العمل مع الأندية الأخرى من خلال رابطة الأندية الأوروبية والمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".