وقال خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن سواريز اتفق على الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.

وأضاف رومانو: "كل شيء جاهز للإعلان.. العقود جاهزة بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بين الجانبين منذ شهر".

وأشار إلى أن الاتفاق يقضي بانتقال سواريز، البالغ من العمر 36 عاما، إلى النادي الأميركي لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لعام آخر.

وختم تغريدته بالقول: "ميسي وسواريز معا مرة أخرى".

وكان النجم الأرجنتيني انتقل إلى ميامي هو الآخر، الصيف الماضي، بعد مغادرته باريس سان جرمان الفرنسي.

ولعب سواريز وميسي معا في برشلونة، خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2020، وتوجا بالعديد من الألقاب الإسبانية والأوروبية.