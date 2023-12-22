ويحتل أرسنال المركز الأول بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، وسيحل ضيفا على صاحب المركز الثاني ليفربول السبت.

وأخر رحلة تكللت بالنجاح لأرسنال في ملعب أنفيلد كانت في 2012، عندما كان أرتيتا لا يزال لاعبا في الفريق المنتمي لشمال لندن.

وقال أرتيتا للصحفيين: "الأجواء ستكون غير عادية بالنسبة للفريقين وهي مواجهة قوية. سنستعد من أجل تحقيق الفوز وسنعمل من أجل الفوز. ستكون مباراة قوية".

وتابع: "التواجد في القمة في هذا الدوري شيء كبير دائما وسنسعى للحفاظ على ذلك لكن لابد من التحلي بالذكاء حتى يتسنى لنا إدارة المباراة. أخر مرة فزنا عليهم فيها كانت منذ مدة طويلة وكانت لحظة طيبة وهو ما يمكننا تكراره ثانية غدا".

وتحدث المدرب الإسباني عن أخر التطورات الخاصة بإصابة 3 من لاعبي خط وسط فريقه قائلا: "توماس بارتي لا يزال يخضع لإعادة التأهيل. لم يتدرب مع الفريق حتى الآن. نأمل أن يتدرب محمد النني معنا اليوم. عودة جورجينيو لا تزال محل شك".

موقف أرسنال من دوري السوبر

وعلق أرتيتا على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بأن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم خالفا قوانين الاتحاد الأوروبي برفضهما تأسيس دوري السوبر.

وقال أرتيتا: "موقفنا واضح جدا. وهو لم يتغير. ويظل موقفنا كما هو. نحن نحب اللعب في دوري أبطال أوروبا وسنستمر في القيام بذلك. مشجعو كرة القدم وما يجلبوه من عاطفة وحماس إلى أوساط اللعبة هو السبب الرئيسي في أن اللعبة تنتمي إليهم. ورأيهم مهم جدا".

وكان أرسنال واحدا من بين 6 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز انضموا إلى مشروع دوري السوبر المقترح في 2021 قبل أن ينسحب وسط احتجاجات من جانب الجمهور وأصدر، الجمعة، أيضا بيانا نأى بنفسه فيه عن دوري السوبر.