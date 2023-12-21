وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الحادث أدى إلى وفاة حارس المرمى زكريا بوزياني (27 عاما) ومساعد مدرب الفريق خالد مفتاح.

وانقلبت الحافلة التي كانت تقل الفريق في مدينة السوقر شمال غرب الجزائر بينما كانت في طريقها إلى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل في مباراة بالدوري كانت مقررة الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال نادي مولودية البيض على فيسبوك إن الأعضاء المصابين الآخرين في حالة مستقرة.

وذكر الاتحاد في بيان "عقب الحادث المأساوي الذي ألمّ الأربعاء بنادي وعائلة مولودية البيض، قررت الفاف تعليق جميع النشاطات الكروية المقررة نهاية الأسبوع بكل التراب الوطني وعلى مستوى كل الأصناف وذلك لغاية إشعار آخر".

وأضاف البيان "كما تقرر أيضا تأجيل إلى موعد لاحق مراسم عملية سحب قرعة الدورين الـ32 والـ16 لكأس الجزائر لكرة القدم 2023- 2024، المقررة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023".

ونشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منشورا على حسابه في منصة "إكس" قال فيه: "تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة التي أصابت طاقم تدريب ولاعبي مولودية البيض. وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".