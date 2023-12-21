واستغل سيرجي روبرتو الذي خرج من حسابات مدربه تشافي هرنانديز هذا الموسم، مشاركته أساسيا وسجل ثنائيته في الدقيقتين 60 و83 بعدما افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل في الدقيقة 33، فيما سجل ألميريا هدفيه بواسطة البرازيلي لياو باتيستاو (41) وإدغار غونساليس (71).

واضطر تشافي إلى الدفع بالقائد الأول للنادي الكاتالوني أساسيا بسبب غياب الثلاثي الأساسي الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ بسبب الإيقاف، وبيدري وغافي بسبب الإصابة، فكان روبرتو عند حسن ظن مدربه وأثبت أنه قطعة أساسية في تشكيلته.

وكاد روبرتو يحقق الهاتريك في الوقت بدل الضائع لكن العارضة حرمته من ذلك.

وعانى برشلونة الأمرين للتغلب على ألميريا الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في الليغا حتى الآن.

وهو الفوز الأول للنادي الكاتالوني في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات بعدما خسر أمام ضيفه جيرونا 2-4 في الدوري وأمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي 2-3 في الجولة الاخيرة من دور المجموعات، وتعادله مع مضيفه فالنسيا 1-1 في الليغا.

واستعاد برشلونة المركز الثالث من أتلتيكو مدريد بعدما رفع رصيده الى 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام الأخير الذي يملك مباراة مؤجلة أمام إشبيلية.

وفرض حارس المرمى البرتغالي لويس ماكسيميانو نفسه نجما للمباراة بتصديه لأكثر من فرصة خصوصا للدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي عانده الحظ كثيرا، لكن يحسب له تمريرة حاسمة للهدف الثالث.