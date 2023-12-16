وينتهي عقد أنشيلوتي مع النادي الإسباني في نهاية هذا الموسم.

قال أنشيلوتي، السبت: "أن تكون مدربا لريال مدريد هو أهم شيء.. إذا كان النادي سعيدا فأنا سعيد أيضا. ليس هناك عجلة من أمري لتجديد عقدي، فهذه ليست مشكلة. نحن هنا حتى 30 يونيو 2024".

وربطت تقارير أنشيلوتي (64 عاما) بتدريب منتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات، منذ تنحي تيتي عن تدريب الفريق في ديسمبر 2022 بعد أداء مخيب للآمال في كأس العالم بقطر.

وذكر أنشيلوتي في عدة مناسبات أنه يريد احترام عقده الحالي مع ريال مدريد، بينما لم يكشف مطلقا عن خططه للمستقبل بعد الصيف المقبل.

ويحمل أنشيلوتي الرقم القياسي لعدد ألقاب دوري أبطال أوروبا كمدرب برصيد 4 ألقاب بعد أن قاد كل من ريال مدريد وميلان إلى لقبين لكل منهما.

وهو أيضا المدرب الوحيد الذي قاد فرق إلى التتويج بالألقاب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وعين اتحاد كرة القدم البرازيلي فرناندو دينيز كمدير فني مؤقت للمنتخب في يوليو بعقد مدته 12 شهرا ينتهي في نفس الوقت الذي ينتهي فيه عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد.

وأشار مسؤولون تنفيذيون في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى أنهم يعتزمون الانتظار حتى يتم تعيين أنشيلوتي لقيادة المنتخب إلى كأس العالم 2026.