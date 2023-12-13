ونجح الفريق السعودي في تحقيق فوزا تاريخيا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيف في مباراة الافتتاح، ليتأهل لمواجهة النادي الأهلي بطل إفريقيا، في الدور الثاني للبطولة.

الاستعانة بالذاكرة

بخلاف الاستعدادات القوية للفريقين، وقراءة الآخر فنيا، من خلال المدربين، يستعين الأهلي المصري وكذلك الاتحاد بذاكرة لاعب واحد في كل فريق، من أجل اكتشاف الآخر عن قرب.

الأهلي يمتلك في صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" هداف ونجم الاتحاد السابق، بينما يمتلك الاتحاد في صفوفه اللاعب المصري أحمد حجازي، نجم دفاع الأهلي السابق.

ويعول كل مدرب على لاعبه في أن يكون دليلا للفريق للتعرف على المنافس، خاصة فيما يتعلق بأجواء الفريق وشخصيته وطرق تعامله مع مثل هذه المباريات الكبرى، وكذلك جماهيره.

ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة جماهيرية بين جمهور الاتحاد ونظيره الأهلاوي، حيث تنافس الطرفين إلكترونيا بضراوة فور طرح التذاكر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتنفد في سويعات قليلة.

كهربا

انتقل محمود كهربا إلى صفوف الاتحاد السعودي في صيف 2016 معارا من صفوف الزمالك المصري، ليستمر لموسمين تألق خلالهما وأصبح هداف الفريق الأول، وأحد أبرز نجوم الدوري السعودي.

وحصل كهربا على شعبية طاغية في جدة وقت أن كان هداف الفريق وأحد أبرز نجومه، واعتاد على احتفالاته مع الجماهير بالأهداف التي يسجلها، قبل أن يقرر الزمالك عدم بيعه ليعود اللاعب إلى القاهرة.

حجازي

انتقل أحمد حجازي إلى صفوف الأهلي قادما من فيورنتينا الإيطالي في صيف 2015، قبل أن يرحل إلى وست بروميتش الإنجليزي، ومنه إلى نادي الاتحاد الذي بدأ مسيرته معه عام 2020.

وكان حجازي أحد أبرز مدافعي النادي الأهلي في فترة لعبه في القلعة الحمراء، ولم يسمح له النادي المصري بالرحيل سوى بعد وصول عرض احتراف مغري في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأثير كبير

ويرى المحلل الفني، أحمد فاروق، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تأثير الثنائي سيكون كبيرا في مباراة الأهلي والاتحاد بمونديال الأندية، لافتا إلى أن مدافع الفريق السعودي سيكون مؤثرا بصورة أكبر.

وقال فاروق: "بالتأكيد امتلاك كل فريق لاعب في صفوفه يعرف كل شيء عن المنافس أمر في غاية الأهمية، خاصة أن مثل هذه المباريات لا تحسم فقط بالفنيات داخل الملعب، وإنما بأشياء أخرى تتعلق بالشخصية والخبرات".

وأضاف: "ربما سيكون لحجازي التأثير الأكبر، نظرا لأن شخصية وأجواء فريق النادي الأهلي لم تتغير، على عكس الاتحاد الذي تغيرت قائمته بالكامل، وأصبح يضم نجوما من صفوة لاعبي العالم مثل كريم بنزيما ونغولو كانتي وغيرهم".

وتابع: "حجازي يعرف الكثير عن شخصية النادي الأهلي، وطريقة تعامله في بطولة كأس العالم للأندية، يعرف أن الفريق لن يخشى أي منافس، وأنه سيلعب من أجل الفوز، ولذلك لا يجب أن يرتاح فريق الاتحاد أو يشعر بالاطمئنان حتى لو كان متقدما في النتيجة وهنا يأتي دور حجازي".

وأتم فاروق: "كهربا لن يجد فريق الاتحاد الذي لعب في صفوفه، فقد تغير الفريق بالكامل الآن، لكن يظل لكهربا دورا كبيرا في تعريف زملائه بطبيعة نادي الاتحاد، الذي يشارك في البطولة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية غير مسبوقة".